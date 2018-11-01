Kızılaydan onkoloji hastalarının çocukları için 'şefkat evi'

Türk Kızılayı, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaların çocuklarını bırakabilecekleri, ücretsiz kreş hizmeti verilen, "şefkat evi" ismiyle bir oyun alanı açtı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde kurulan oyun alanının açılış için töreninde bir konuşma yapan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, kanser hastalarının çocukları için bir merkez açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Altuntaş, "Hastalar tedavi olurken çocuklarını buraya bırakacaklar. ODTÜ çocuk gelişim bölümü ve bizim burada sağladığımız çocuk gelişim uzmanları gözetiminde, çocuklar güzel vakit geçirecek." dedi.

"Türk Kızılayı için bir ilk"

Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Meriç Yılmaz da Türk Kızılayının hastanede tedavi görenlerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladığını belirterek, "Bu proje Türk Kızılayı için de bir ilk. Bu tarz projelerin bir arada yürümesi gerekiyor. Hastanenin mutlaka bu projeyi sahiplenmesi gerekiyor ama sosyal destek anlamında bizim burada olmamız çok önemli." diye konuştu.

Ankara İl Sağlık Müdürü Özkan Ünal da konuşmasında Ankara onkoloji hastanesinin hasta yoğunluğuna dikkati çekti. Onkoloji hastalarının yükünü hafifletmeyi amaçladıklarını bildiren Ünal, şunları söyledi:

"Hastalar burada zor bir süreci yaşıyorlar. Hele ki şehir dışından gelenler için daha zor bir süreç. Onların çocuklarına böyle bir hizmet vererek sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletmek için buranın önemli olacağını düşünüyorum."

Kurdele kesilerek açılışı yapılan "şefkat evi", hastanede tedavi gören hastaların çocuklarına, uzmanlar eşliğinde ücretsiz hizmet verecek.