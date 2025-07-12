AK Parti'nin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda "Dünya Bizi Bekler" şarkısı ilk kez çalındı.

Kızılcahamam'daki toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıktığı sırada, "Dünya Bizi Bekler" adlı yeni şarkı çalındı.

AK Parti Tanıtım Medya Başkanlığının hazırladığı şarkının sözleri şöyle:

"Alnımız ak / Geleceğe bak / Uyku yok bize / Haram yorulmak / Halk için Hakk'la / Küresel yolda / İşte AK Parti / Dimdik ayakta / Milletin gücüyle / Sınırları aşan / Türkiye'nin Lideri / İşte AK Parti / Milyonlar nefer

Dünya bizi bekler / O bir küresel lider Recep Tayyip Erdoğan / Meşaleni yak / Haydi sen de kalk / Tarih yeniden

Yazılıyor bak / Sınırları aş / Mazluma ulaş / Artık silinsin /Gözlerdeki yaş / Milletin gücüyle sınırları aşan Türkiye'nin Lideri İşte AK Parti / Milyonlar nefer / Dünya bizi bekler / O bir küresel lider Recep Tayyip Erdoğan."

Şarkı, AK Parti'nin sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

