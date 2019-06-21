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'Kızılelma ile ilgili karar yerinde, diğerleri için itiraz edeceğiz'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlerine ilişkin davaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı adına duruşmalara katılan avukat Halit Çokan, 'Bizim kanaatimize göre sayın mahkemenin Tezcan Kızılelma ile ilgili vermiş olduğu karar yerindedir ancak kimi sanıkların beraat etmesine ve ceza verilmesine yer olmadığına dair kararlara iştirak etmiyoruz. Bununla ilgili bir üst mahkemeye itiraz edeceğiz.' dedi.

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Çokan, duruşma çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada mahkemenin verdiği kararı değerlendirdi.

Davanın eylül 2017'de başladığını ve bugün 16 sanık hakkında Donanma Komutanlığı ve Deniz Hava Ana Üs Komutanlığında meydana gelen olaylarla ilgili kararın mahkemece açıklandığını belirten Çokan, "Uzun bir yargılama neticesinde sayın mahkeme son derece titiz bir araştırmayla bir sonuca vardı." ifadesini kullandı.

Çokan, "Bizim kanaatimize göre, mahkemenin Tezcan Kızılelme ile ilgili vermiş olduğu karar yerindedir ancak kimi sanıkların beraat etmesine ve ceza verilmesine yer olmadığına dair kararlara iştirak etmiyoruz. Bununla ilgili bir üst mahkemeye itiraz edeceğiz ancak mahkeme heyetinin kararı kendi vicdani kanısının tezahürü olarak değerlendirilmesi ve saygıyla karşılanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Mahkeme sürecinin son derece hukuk devleti ilkelerine uygun, şeffaf bir şekilde, tüm kamuoyunun izlemesine uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini dile getiren Çokan, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla güdülen usul açısından hiçbir itiraza mahal vermeyecek, dürüst bir yargılamayı görmüş olduk ancak sayın mahkemenin varmış olduğu kimi sonuçlara katılmadığımız için üst derecedeki mahkemeye itiraz edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Bu karara, demokratik düzene karşı kötü niyet besleyenlerin ve o demokratik düzeni ortadan kaldırmaya çalışanların ders ve ibret nazarıyla bakmalarını temenni ediyorum."

Çokan, kaçak olan ve henüz delil araştırılması devam eden bazı sanıklarla ilgili mahkemenin dosyaları ayırdığını ve yeni esas üzerinden o sanıkların yargılamalarının süreceğini sözlerine ekledi.

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