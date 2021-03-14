Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, leylekleri ağırlıyor

DHA 14 Mart 2021 Pazar 14:53 - Güncelleme: 14 Mart 2021 Pazar 14:54

Samsun'da, 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan 56 bin hektar alana sahip UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, yaklaşık 20 dönümlük ormanlık bölgede 50 leylek yuvası yer alıyor. Bafra'nın Doğanca Mahallesi'nde 'Leylek Köyü' olarak adlandırılan alandaki yuvalara ay başından itibaren leylekler gelmeye başladı. İlkbaharı ve yazı burada geçirecek olan leylekler, ağustos ayından sonra göç edecek. Bölgede leyleklerin rahatlıkla gözlemlenmesi için bir gözlem kulesi de bulunuyor.

'LEYLEK KÖYÜ OLARAK ANILIYOR'

Türkiye'nin zengin biyolojik ve ekolojik alanlarından biri olan deltanın, aynı zamanda kuşların önemli göç yolları üzerinde bulunduğunu söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, binlerce göçmen kuşun burada misafir edildiğini, her yıl da yüzlerce leyleğin konakladığını söyledi. Demir, "Doğanca Mahallesi'ndeki 20 dönümlük ormanlık alanda 50 yuva bulunuyor. 'Leylek Köyü' diye anılan alanda her yıl 900'ün üzerinde leylek ürüyor. Havaların ısınmaya başlamasıyla yola çıkan leylekler, yuvalarına dönmeye başladı. İlkbahar ve yaz mevsimlerini burada geçirecek leylekler, ağustos ayından da deltadan ayrılacak. Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı sorumluluğunda olan deltada, leyleklerin daha yakından izlenmesi için kuş gözlem kuleleri bulunuyor. Doğal yaşam alanında aileleriyle birlikte bisiklet turları yapan yerli turistler, kuşları ve diğer yaban hayvanlarını kulelere çıkarak gözetliyor. Leylekler ise kendilerini izleyenlere görsel şölen sunuyor" dedi.

358 KUŞ TÜRÜ YAŞIYOR

Samsun'da, 358 kuş türünün yaşadığı, 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin korunması için bölge Temmuz 2018'de araç girişine kapatıldı. 5 bin 174 hektarlık kısmı Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan deltada irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor. Avrupa Kuş Alanları envanterindeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahip olan Kızılırmak Deltası, göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için yaşamsal önem taşıyor. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin Dünya Mirası Daimi Listesi'ne alınması ile bölgenin daha etkin korunması amaçlanıyor.