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Kızılırmak'ta bayram günü facia: 3 çocuktan birinin cansız bedenine ulaşıldı

Kırıkkale'de, Kızılırmak'a düşen topu almak için girdikleri suda kaybolan yabancı uyruklu 3 çocuktan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıçlar, diğer iki çocuğun bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

IHA29 Haziran 2023 Perşembe 15:04 - Güncelleme:
Kızılırmak'ta bayram günü facia: 3 çocuktan birinin cansız bedenine ulaşıldı
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Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde parka oynayan Irak uyruklu 3 çocuk, Kızılırmak'a düşen topu almak için suya girdi. Yaşları 14 ila 15 olan çocuklar girdikleri sudan bir daha çıkamayınca, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Girdikleri suda kaybolan 3 çocuktan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıçlar, diğer iki çocuğun bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. AFAD İl Müdürü Abdullah Sarıçiçek, arama-kurtarma çalışmalarını yerinde koordine etti.

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