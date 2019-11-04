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Kızıltepe Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam görevine başladı

Kızıltepe Belediyesine 'belediye başkan vekili' olarak görevlendirilen Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, görevine başladı.

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terör soruşturmaları kapsamında görevden uzaklaştırılan HDP'li Kızıltepe Belediye Başkanı Nilu?fer Elik Yılmaz'ın yerine belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Çam, geldiği belediyede personele, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet edilmesi yönünde talimat verdi.

Hiçbir ayrım gözetmeksizin herkese kaliteli hizmet sunmanın gayreti içerisinde olacaklarını vurgulayan Çam, '' Önceliğimiz vatandaşlarımızın en iyi şekilde hayatlarını sürdürmelerine olanak sağlamak olacak. İhtiyaçlarımızı çok kısa sürede belirleyip, önceliklerimizi tespit edeceğiz.'' dedi.

Çam, Mardin Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde, Belediye Başkan Vekili ve Vali Mustafa Yaman'ın destekleriyle kırsaldan merkeze ilçenin bir an önce hak ettiği değere ulaşmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Vatandaşların yaşam kalitesini yükselterek, insan odaklı, katılımcı, yenilikçi bir yönetim anlayışıyla, adaletli, verimli ve etkin şekilde hizmet sunmak amacıyla büyük özveri ile çalışacaklarını aktaran Çam, "Belediyenin tüm kaynakları milletin hizmetine sunulacak. Vatandaşlardan toplanan vergiler başka yerlere değil, halka hizmet olarak geri dönecek.'' ifadelerini kullandı.

Çam, önümüzdeki dönemde özellikle çocuk parkları gibi sosyal yaşam alanları ile engelli, genç ve kadınlara yönelik faaliyet ve yatırımların öncelikli olacağına dikkati çekti.

Bugün, Mardin 2. Ag?ır Ceza Mahkemesi'nin 2014/111 Esas sayılı kovus?turma dosyası kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılamasının devam ettig?i, ayrıca Mardin Cumhuriyet Bas?savcılıg?ı'nın 2019/1642 ve 2019/8289 sayılı dosyalarında ise "silahlı tero?r örgu?tu?ne üye olma" suc?undan sorus?turmalarının sürdürüldüğü Kızıltepe Belediye Bas?kanı Nilu?fer Elik Yılmaz, bakanlığın onayı ile gec?ici bir tedbir olarak go?revinden uzaklas?tırılmıştı.

Yılmaz'ın yerine "belediye başkan vekili" olarak Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam görevlendirilmişti.

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