Kızıltepe’de 298 karton kaçak sigara ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kızıltepe ilçesinde 8 Kasım günü yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde iki araç içerisinde 298 karton bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgilisi olan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı ve olayın Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettiği belirtildi.