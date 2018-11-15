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Kızıltepe’de 298 karton kaçak sigara ele geçirildi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki araç içerisinde yapılan aramalarda 298 karton bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kızıltepe ilçesinde 8 Kasım günü yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde iki araç içerisinde 298 karton bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgilisi olan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı ve olayın Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettiği belirtildi.
 

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