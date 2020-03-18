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Fatma Şahin'den asılsız iddialara cevap: Kızım karantinada

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ABD'den gelen kızı Merve Şahin'e de koronavirüs tedbirleri kapsamında rutin karantina uygulandığını açıkladı.

DHA18 Mart 2020 Çarşamba 12:41 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 12:41
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Fatma Şahin'in ABD'de eğitim gören kızı Merve Şahin, koronavirüs salgınının ardından Türkiye'ye döndü. Dönüşünün ardından alınan tedbirler kapsamında Merve Şahin, karantina uygulamasına tabi tutuldu. Ancak, bazı sosyal medya kullanıcıları Fatma Şahin'in kızının, ABD dönüşünde karantina uygulamasından kaçtığı yönünde iddialarda bulundu. İddiaların sosyal medyada paylaşılmasının ardından Fatma Şahin, twitter hesabından açıklama yaptı. Kızının rahatsızlığının bulunmadığını ve rutin uygulamaya tabi tutulduğunu belirten Şahin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medyada üretilen asılsız bilgiler de en az koronavirüs kadar hızlı yayılıyor. Kızımın yurt dışından geldiği doğru. Ama kendisinin herhangi bir rahatsızlığı yok çok şükür. Ve yurt dışından gelenlere uygulanan rutin karantina neyse ona da o uygulanıyor. Bilginiz olsun."

Korona haberi sunuyordu... Canlı yayında bayıldı

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