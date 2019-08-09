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Kızını, amcasını, dayısını, arkadaşlarını... Hepsini belediyeye yerleştirdi

İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, kızı, amcası, dayısı ve arkadaşlarını belediyeye yerleştirdi. Emekli 4 arkadaşını yönetici yapan CHP’li Karakayalı, amcası Osman Oray ile dayısı Burhan Güneş’i de hukuk müşavirliğine getirdi.

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Geçtiğimiz günlerde işyerini bastığı eski ortağını yumruklayan, ilçedeki Suriyelileri kovmakla tehdit eden İzmir’in Kemalpaşa Belediye Başkanı CHP’li Rıdvan Karakayalı belediyeyi aile çiftliğine çevirmiş. Mazbatayı aldıktan sonra 91 kişiyi işten çıkaran Karakayalı’nın, belediyeye akraba çevresi ile İYİ Parti ve CHP’nin Kemalpaşa ilçe yönetiminden işe alım yaptığı ortaya çıktı.
 
AMCA-DAYI EL ELE
Emekli dört arkadaşını yönetici olarak işe alan CHP’li başkan, kızını da belediyeye yerleştirdi. Amcası Osman Oray ve dayısı Burhan Güneş’i belediye şirketine hukuk müşavirliğine getiren Karakayalı, İYİ Parti ve CHP’li ilçe yöneticilerini de unutmadı. İYİ Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Coşkun Kılıç’ı spor biriminde koordinatörlük görevine getiren Karakayalı, CHP Kemalpaşa İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Sulu’yu da sözleşmeli hukuk danışmanlığı görevine getirdi. CHP’li başkan partisinin Kemalpaşa Gençlik Kolları Başkanı İsmet Baysu’yu Kültür Müdürlüğüne, CHP İl Başkan Yardımcısı Hasan Ali Oray’ı ise Kennel Şirketine Genel Müdür olarak atadı.
 
SÖZÜNÜ TUTMADI
Karakayalı’nın seçim meydanlarında verdiği sözleri tutmadığını ifade eden AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Ali Demirtaş, “Mitinglerde 5 bin kişiyi işe alacağını, çalışan personelleri işten çıkarmayacağını beyan etmesine rağmen göreve gelir gelmez mobbing uygulamaya başladı” dedi. Demirtaş, Ulucak ve Örnekköy mahallelerindeki tapu sorunlarının İzmir Büyükşehir Belediyesi ile çözüleceği sözü verilmesine rağmen bu doğrultuda hiçbir adım atılmadığına da işaret etti.
 
(Yeni Şafak)

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