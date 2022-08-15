İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2022 Pazartesi / 18 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9751
  • EURO
    18,4074
  • ALTIN
    1032.71
  • BIST100
    2868.69
Güncel

Kızını kurtardı, dalgalara kapılarak boğuldu

Kastamonu'nun Abana ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtaran baba, dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Başlatılan arama çalışmaları neticesinde vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.

IHA15 Ağustos 2022 Pazartesi 10:23 - Güncelleme:
ABONE OL

Olay, Kastamonu'nun Abana ilçesi liman mevkiinde bulunan sahilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki Ahmet Şahin, ailesi ile birlikte sahile gelerek serinlemek için denize girdi. Denizde yüzdükleri sırada, Şahin'in ismi öğrenilemeyen kızı boğulma tehlikesi geçirdi. Kızını kurtaran Şahin, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Ailesinin ihbarı üzerine Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile TCSG 96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Yapılan aramalar neticesinde, gece saatlerinde Ahmet Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı.

İki çocuk babası olan Şahin'in cenazesinin merkez Başköy köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.