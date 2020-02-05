IHA 05.02.2020 13:04 - Güncelleme: 05.02.2020 13:04

Dün akşam meydana gelen olayda iddiaya göre, erkek arkadaşıyla sorunlar yaşayan 16 yaşındaki G.G., ilçedeki köprüye giderek kendini Terme Çayı’na bıraktı. Olay yerinde bulunan baba Gürsel G. ise kızını kurtarmak için ırmağa girdi. Köprüden atlayan kız ırmak kenarına tutunarak yardım beklerken, baba Gürsel G. ise ırmağın akıntısına kapılarak kayboldu. Olay yerine sevk edilen 112 acil servis ve polis ekipleri tarafından G.G., mahsur kaldığı yerden kurtarılarak Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Baba Gürsel G. için ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar, Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından Terme Çayı’nda arama tarama çalışmaları geceden bu yana sürüyor. Arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden yakınları sinir krizi geçirdi. Terme halkı ise arama çalışmalarını merakla takip ediyor.

"KIZ KURTULDU FAKAT BABASINA ULAŞILAMADI"



Olay ile ilgili bilgi veren Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Dün akşam saatlerinde ilçemiz Bazlamaç Mahallesi’nde bir kız evladımız özellikle Adliye Park bahçesinde ırmağa düştü. Düşen kızını gören babası da peşinden ırmağa atlıyor. Tabii kızını kurtarmaya çalışıyor. O esnada bekçiler orada geçerken yardıma koşuyor ve kızı kurtarıyor. Kız kurtuldu fakat babasına ulaşılamadı. İlk başta ırmak seviyesi yüksekti bugün biraz daha düştü. Dün geceden beri ırmağa düşen babaya ulaşılamadı. Sağ olup olmadığı şeklinde net bir bilgi yok şu anda. Umut ediyoruz ki ekipler tez zamanda bulur" dedi.

"ALLAH’TAN UMUT KESİLMEZ"



Irmağa düşen Gürsel G.’nin kardeşi İbrahim G. ise “Dün geceden beri sahil güvenlik, dalgıç polisler arıyor. Bekçiler sağ olsun kızımızı kurtardılar. O sırada Gürsel suya kapılıyor ve gidiyor. Suyun debisi de akıntısı da yüksekti. Bekliyoruz, Allah’tan ümit kesilmez” diye konuştu.

Hastaneye kaldırılan kız çocuğunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.