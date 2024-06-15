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Kızını ve torununu öldürmüştü: İfadesi ortaya çıktı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kızı ile torununu silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kişi, olayın eşiyle aralarındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığını iddia etti.

AA15 Haziran 2024 Cumartesi 12:22 - Güncelleme:
Kızını ve torununu öldürmüştü: İfadesi ortaya çıktı
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, evinden çocuğuyla çıkıp iş yerine gitmek için otomobiline binen kızı Merve Karabaş'ı ve uzaklaşmaya çalışan torunu Ata Alp Karabaş'ı tabancayla ateş ederek öldüren Osman Nuri Keskin'le ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Keskin'in, tutuklama öncesi savcılık sorgusunda, eşi Hatice Keskin'in kendisine boşanma davası açtığını, kızı Merve Karabaş'tan bu konuda yardım istediğini anlattığı öğrenildi.

Bunun üzerine kızının yanına gittiğini belirten Keskin'in, "Kızımdan boşanma aşamasında olduğumuz annesi ile aramızı düzeltmesini istedim ancak kızım bunu kabul etmedi. Kızımı korkutmak için silahımı çıkardım ve ateş ettim. Olayın sonrasını hatırlamıyorum." dediği öğrenildi.

Osmaniye'den kente gelen Osman Nuri Keskin, 12 Haziran'da Emek Mahallesi Yanartaş Sokağı'ndaki evinden çocuğuyla çıkıp iş yerine gitmek için 26 AIE 792 plakalı otomobiline binen kızı Merve Karabaş'a (31) ve uzaklaşmaya çalışan torunu Ata Alp Karabaş'a (7) tabancayla ateş edip öldürmüş, vatandaşlar tarafından yakalanıp, darbedildikten sonra polise teslim edilmişti. Husumetli olduğu kızı ile torununu öldüren Keskin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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