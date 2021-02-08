Kızını yastıkla boğmaya çalışmıştı... O olayla ilgili yeni gelişme

DHA 08 Şubat 2021 Pazartesi 17:38 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 17:39

Körfez İlçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan Nurcan Serçe'nin çocuğuna şiddet uyguladığı görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı. Kısa sürede büyük tepki gelen görüntülere Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelerin ardından çocuğuna şiddet uygulayan Nurcan Serçe ile, olay anını cep telefonuyla kaydeden dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan Nurcan Serçe ve dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar cezaevine gönderildi.

"ELLERİM KOPSAYDI DA DÖVMESEYDİM"

Mahkemede verdiği ifadesinde kızını evin bahçesinde erkek çocukların yanında idrarını yaptığı için dövdüğünü söyleyen Nurcan Serçe, olaydan pişmanlık duyduğunu söylediği öğrenildi. Çocuklarını düzenli olarak döven birisi olmadığını belirten Serçe, "Bu kasıtlı çekilen bir görüntü, ben yıllardır çocuklarıma bakıyorum. Ben dayakçı bir anne değilim aslında. Medyaya yansıyan görüntülerin açıklanabilecek hiçbir tarafı yok. Ellerim kopsaydı da çocuğumu dövmeseydim.

MAHKEME HEYETİ YASTIĞI SİLAH OLARAK KABUL ETTİ

Titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında mahkeme heyeti tarafından incelenen görüntülerin ardından Nurcan Serçe 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan, dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar ise 'Kasten Öldürmeye Teşebbüse Yardım' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan mahkeme heyetinin Nurcan Serçe'nin olay anında kızını nefessiz bırakmak için kullandığı yastığı silah olarak kabul etti.