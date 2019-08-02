31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6069
  • 6,2165
  • 252.749
  • 101900
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kızıyla tartışan damadını av tüfeğiyle vurdu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kızıyla tartıştığını öğrendiği damadını av tüfeğiyle yaraladığı ileri sürülen kişi, gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İddiaya göre, ilçeye bağlı Çayırlı köyünde arazi anlaşmazlığı yüzünden B.G, eşi M.G. ile tartıştı.

Tartışmayı öğrenen B.G.'nin babası Ş.G, ruhsatsız av tüfeğiyle damadını yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan M.G, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kayınpeder Ş.G. ise gözaltına alındı.

Asansörde dehşet anları! Abla kardeşini ölümden böyle kurtardı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kamu işçilerinin ek ödeme tarihleri belli oldu

Kamu işçilerinin ek ödeme tarihleri belli oldu

Kuzey Kore'ye 'ABD' çağrısı

Kuzey Kore'ye 'ABD' çağrısı

Şırnak'ta iki terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta iki terörist etkisiz hale getirildi

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Acil tıp teknisyeninin sır ölümü

Acil tıp teknisyeninin sır ölümü

Uzun süre sonra ilk kez konuştu... 'Blokaj' açıklaması

Uzun süre sonra ilk kez konuştu... 'Blokaj' açıklaması

Vahşet! Eski eşine pusu kurarak sokak ortasında katletti

Vahşet! Eski eşine pusu kurarak sokak ortasında katletti

'Türkiye, Kıbrıs adasında garantördür'

'Türkiye, Kıbrıs adasında garantördür'
 

POPÜLER HABERLER

Polisten ibretlik ceza!

Polisten ibretlik ceza!

İşte dünyanın en pahalı alan adları

İşte dünyanın en pahalı alan adları

2 bin 750 yıllık nekropol alandan 'hoşgörü' çıktı 

2 bin 750 yıllık nekropol alandan 'hoşgörü' çıktı 

Binlerce yıl önce yaşamış insanların yüzleri canlandırıldı

Binlerce yıl önce yaşamış insanların yüzleri canlandırıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA