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'Kızlarımız bilimle erken tanışmalı'

Annesi Hayriye Gülbaran’ın isminin verildiği atölyenin açılışını yapan Emine Erdoğan “Kız çocuklarımızın bilim ve teknoloji ile erken yaşlarda tanışması ve bu alanda başarabileceklerine dair özgüven geliştirmelerinin çok önemli olduğuna inanıyorum” dedi.

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Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kurulan Hayriye Gülbaran Deneyap Atölyesi’nin açılışını yaptı. Atölyeye annesinin isminin verilmesinin kendisini derinden etkilediğini söyleyen Erdoğan iki kızının da bu okulda eğitim aldıklarını, eğitime ve ilme olan düşkünlüklerinin tohumlarının burada atıldığını anlattı. 

SADECE YÜZDE 24’Ü KADIN

Erdoğan, atölyede özellikle robotik-kodlama, siber güvenlik, havacılık ve uzay, nanoteknoloji ve yapay zeka gibi alanlarda teorik ve uygulamalı eğitimler verileceğini belirterek “Bu eğitimleri alan gençlerimiz hayal edecek, araştıracak, geliştirecek ve üretecekler ve belki aralarından ülkemizin geleceğinde önemli işler başaracak bilim insanları, araştırmacılar ve girişimciler çıkacak. Biz her bir gencimizin bu potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz” dedi. Erdoğan, şöyle devam etti: “Aklınızı bilimle, ilimle yoğurup, edindiğiniz bilgiyi dünyanın sorunlarına çözüm olacak şekilde insani faziletlerle işlemelisiniz. Tüm dünyada kadınların bilim ve teknoloji ile ilgili alanlarda gerek öğrenci olarak gerekse çalışanlar olarak nüfusları beklenenden azdır. Amerika’da Silikon Vadisinde çalışanların yalnızca yüzde 24’ü kadınlardan oluşuyor. Ülkemizde de mühendislik fakültelerimizden mezun ettiğimiz kız öğrenci oranı yüzde 24 civarlarındadır. Teknoloji tasarımla iç içe bir alan. Yani kullandığımız teknoloji, yaşadığımız hayat, aslında bir tasarım ürünüdür. Bu tasarıma ortak olmazsanız, ancak size sunulanı tüketmek ve yaşamak zorunda kalırsınız. Bu noktada kız çocuklarımızın bilim ve teknoloji ile erken yaşlarda tanışması ve bu alanda başarabileceklerine dair özgüven geliştirmelerinin çok önemli olduğuna inanıyorum.”

Çocuklar her şartta okusun        

Emine Erdoğan, katılımcılara, annesinin eğitime bakışını yansıtan bir anısını şöyle anlattı: “Annem, küçük ağabeyim Ali Bey’i, Kadıköy Ticaret Lisesi’ne kayda götürüyor. Fakat okul müdürü, kontenjanın dolduğunu, okulda hiç sıra kalmadığını söyleyerek, ısrarlara rağmen kaydı yapamıyor. Annem ise ağabeyimi yanına alarak, en yakın çarşıya gidiyor ve portatif bir masa ve sandalye alıp okula dönüyor. ‘Bu çocuklar her şartta okumalı. Yer yoksa, işte yer.’ diyerek ağabeyimi okula kaydettirmeyi başarıyor. Kız-erkek ayırt etmeden çocuklarının eğitimi için büyük bir gayretle mücadele eden bir hanımdı. Bugünleri görse, eminim ki tarifsiz bir mutluluk duyardı.” Programda Emine Erdoğan’ın annesi Hayriye Gülbaran’ın hayat hikayesine yer verilen video izletildi. 

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