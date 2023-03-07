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Kızlarımıza Kelebek bursu

Kelebek Mobilya bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Deprem bölgesindeki kızlarımızın eğitimlerine Kelebek Etkisi yaratmak için “Kızlarımıza Kelebek Bursu”nu başlatıyor.

7 Mart 2023 Salı 15:21 - Güncelleme:
Kızlarımıza Kelebek bursu
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Son 2 yıldır 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde efsane sanatçımız Nükhet Duru ile kampanyalar gerçekleştiren Kelebek Mobilya bu yıl ise deprem bölgesindeki ailesini kaybetmiş geleceğin güçlü kadınları, kızlarımızın eğitimlerine destek olabilmek için "Kızlarımıza Kelebek Bursu" projesini başlatıyor.

Türk Eğitim Vakfı (TEV) işbirliği ile yürütülecek projede Kelebek Mobilya olarak ilk aşamada 200 lise, meslek okulu ve üniversite öğrencisi olan kız çocuğumuz için burs sağlanacak. Uzun soluklu planlanan projede daha çok burs imkanı yaratabilmek için yurt içinden ve yurt dışından herkesin bağış yapabilmesi için TEV Kelebek burs fonu hesabı açılarak dileyen herkesi bağış yapmaya ve Kelebek Etkisi yaratmaya davet ediyor.

Proje için hazırlanan Kurumsal Sosyal Sorumluluk filminde daha önce Kelebek reklamlarında marka yüzü olarak rol alan ünlüler; Nükhet Duru, Tolgahan Sayışman, Almeda Abazi Sayışman,Cem Belevi ve Şebnem Sungur'a projemize destek vererek "hadi Türkiyem kızlarımızın eğitimine kelebek etkisi yaratalım" mesajı veriyor.

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