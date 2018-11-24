Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kızsınız yaparsınız! 

Eylül, Şennur, Havin ve Berivan toplumun ‘Siz kızsınız, yapamazsınız’ sözlerine inat Hakkari’de kayaklı koşuda erkeklere taş çıkarttı. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hakkari’nin kayaklı koşu takımında ikisi kardeş 4 genç kız, katıldıkları birçok müsabakada elde ettikleri başarılarla akranlarına örnek oluyor. Yüksekova ilçesinde merak saldıkları kayaklı koşu sporunda yetenekleriyle dikkati çeken Revnak Eylül Sarı (14), Şennur Kartal (16) ve kardeş olan Havin (14) ile Berivan Kartal (16) kısa sürede katıldıkları birçok müsabakada dereceye girmeyi başardı. Çevrelerindekilerin ‘kızsınız, yapamazsınız’ sözlerine aldırış etmeden, seçildikleri kayak takımında haftada 6 gün antrenman yaparak azimleriyle ilgi odağı olan Hakkari’nin ‘altın kızları’ uluslararası müsabakalarda altın madalya kazanmayı hedefliyor. Revnak Eylül Kayaklı Koşu K2 ve Minikler Ligi Final Yarışması’nda, Berivan Kayaklı Koşu Okullar Arası Türkiye Şampiyonası’nda, Havin K2 Lig Eleme Yarışması’nda ve Şennur Kayaklı da Koşu A Grubu Minikler Yarışması’nda birincilik elde ederek, gelecek vadetti.       

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sultanbeyli´de eczacıya ölümüne dayak kamerada

Sultanbeyli´de eczacıya ölümüne dayak kamerada

2019 memur emekli maaşları enflasyona göre zamlı liste polis öğretmen hemşire maaşı kaç para

2019 memur emekli maaşları enflasyona göre zamlı liste polis öğretmen hemşire maaşı kaç para

Maç değil antrenman! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Maç değil antrenman! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

ABD'de 'Kara Cuma' çılgınlığı soğuk dinlemedi

ABD'de 'Kara Cuma' çılgınlığı soğuk dinlemedi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA