Kızsınız yaparsınız! 

Hakkari’nin kayaklı koşu takımında ikisi kardeş 4 genç kız, katıldıkları birçok müsabakada elde ettikleri başarılarla akranlarına örnek oluyor. Yüksekova ilçesinde merak saldıkları kayaklı koşu sporunda yetenekleriyle dikkati çeken Revnak Eylül Sarı (14), Şennur Kartal (16) ve kardeş olan Havin (14) ile Berivan Kartal (16) kısa sürede katıldıkları birçok müsabakada dereceye girmeyi başardı. Çevrelerindekilerin ‘kızsınız, yapamazsınız’ sözlerine aldırış etmeden, seçildikleri kayak takımında haftada 6 gün antrenman yaparak azimleriyle ilgi odağı olan Hakkari’nin ‘altın kızları’ uluslararası müsabakalarda altın madalya kazanmayı hedefliyor. Revnak Eylül Kayaklı Koşu K2 ve Minikler Ligi Final Yarışması’nda, Berivan Kayaklı Koşu Okullar Arası Türkiye Şampiyonası’nda, Havin K2 Lig Eleme Yarışması’nda ve Şennur Kayaklı da Koşu A Grubu Minikler Yarışması’nda birincilik elde ederek, gelecek vadetti.