İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1118
  • EURO
    6,816
  • ALTIN
    317.049
  • BIST100
    111279
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • KKTC, 5 ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı
Güncel

KKTC, 5 ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, Irak, İran, İtalya, Güney Kore ve Çin'den KKTC vatandaşı dışında yolcu kabul edilmeyeceğini açıkladı.

DHA04 Mart 2020 Çarşamba 10:27 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 10:31

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; bu ülkelerden gelecek KKTC vatandaşlarının ise Türkiye'de yolcu bilgi formu dolduracakları ve sağlık kontrolünden geçirilecekleri kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs salgını ile ilgili alınan önlemler kapsamında, salgının yoğun olarak görüldüğü bazı yüksek riskli ülkelerden, ülkemize uçuş kısıtlamaları kararı alınmıştır. Buna göre, 28 Şubat 2020'den itibaren İran ve Çin’den ve 29 Şubat'tan itibaren de Irak, Güney Kore ve İtalya'dan adamıza yolcu kabul edilmemektedir. KKTC vatandaşları bu kısıtlamanın dışında olup onlar ile ilgili uygulama ise şöyle olacaktır: Irak, İran, İtalya, Güney Kore ve Çin'den ülkeye gelecek KKTC vatandaşları Türkiye'de yolcu bilgi formu dolduracaklar ve sağlık kontrolünden geçirileceklerdir. Bu değerlendirme sonucunda riskli bulunanlar, Türkiye'de 14 gün süre ile karantinaya alınabilirler. Şu anda bu ülkelerde olan vatandaşlarımızın bu durumu bilerek hareket etmesi, bu ülkelere gitmeyi düşünen halkımızın ise çok gerekli olmadıkça ziyaretlerini ertelemeleri önemle rica olunur."

Yunanlıların göçmenlerin botlarını batırmaya çalışma anları görüntülendi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

SİHA'larımız bir Rus yapımı Pantsir'i daha vurdu! Dikkat çeken detay
SİHA'larımız bir Rus yapımı Pantsir'i daha vurdu! Dikkat çeken detay

SİHA'larımız bir Rus yapımı Pantsir'i daha vurdu! Dikkat çeken detay

Ağır darbe alan Rejimin imdadına koştular
Ağır darbe alan Rejimin imdadına koştular

Ağır darbe alan Rejimin imdadına koştular

3 devlet kurumu birleşti
3 devlet kurumu birleşti

3 devlet kurumu birleşti

Müttefikler sırtını çevirdi, kendimiz yaptık
Müttefikler sırtını çevirdi, kendimiz yaptık

Müttefikler sırtını çevirdi, kendimiz yaptık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.