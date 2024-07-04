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KKTC Başbakanı: 16 milyar liralık '2024 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması Lefkoşa ile Ankara arasındaki en büyük anlaşma

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, '2024 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın, KKTC ile Türkiye arasındaki 16 milyar liralık en büyük anlaşma olduğunu söyledi.

AA4 Temmuz 2024 Perşembe 15:08 - Güncelleme:
KKTC Başbakanı: 16 milyar liralık '2024 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması Lefkoşa ile Ankara arasındaki en büyük anlaşma
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Başbakan Üstel, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile bir araya gelerek yakın zamanda imzalanan "2024 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması" kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülen öncelikli projeleri ele aldı.

Görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Üstel, KKTC'de yaşayan halk ve ülkeleri için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile sık sık bir araya geldiklerini ve projeleri konuştuklarını aktararak, bugünkü görüşmede de 5 Haziran'da imzalanan anlaşmada öncelik verilecek alanlar üzerine görüştüklerini ifade etti.

TÜRKİYE 16 MİLYAR LİRA BÜTÇE AYIRDI

Üstel, bu anlaşmanın tarihin en büyük protokolü olduğunu ve Türkiye'nin KKTC için 16 milyar liralık bütçe ayırdığını kaydederek, geçmişte 2012'de başlayan "Asrın Projesi"nin 2015'te bittiğini ve KKTC'deki bazı bölgelere su erişimi konusunda adımlar atmaya devam edeceklerini anlattı.

"ÜLKE EKONOMİSİ İYİ NOKTAYA GELDİ"

Yenilenen Ercan Havalimanı'nın kullanıma açılmasıyla kısa sürede yüzde 45 yolcu artışı olduğunu aktaran Üstel, ülkedeki bütün ekonomik sıkıntılara rağmen ülke ekonomisinin yavaş yavaş daha iyi bir noktaya geldiğinin göstergesi olduğunu dile getirdi.

Üstel, KKTC'de sağlık ve ulaştırma gibi çeşitli alanlarda ülkenin ihtiyacına göre çalışmalar yapmak ve çeşitli alanlara öncelik vermek için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile görüştüklerini ifade etti.

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