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  • KKTC Başbakanı Tatar'dan AB'nin teklifine tepki: Bizi göz ardı ederek aldıkları kararları kabul etmiyoruz
Güncel

KKTC Başbakanı Tatar'dan AB'nin teklifine tepki: Bizi göz ardı ederek aldıkları kararları kabul etmiyoruz

Güney Kıbrıs ziyaretinde Rumlarla Türkiye'yi bir araya getirmeyi öneren AB Yüksek Temsilcisi Borrel'e hem Türkiye'den hem KKTC'den çok sert ve net yanıt verildi.

28 Haziran 2020 Pazar 15:14 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 15:49
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KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın konuşmasından satır başları:

AB'DEN TEPKİ ÇEKEN TEKLİFİNE SERT TEPKİ: KABUL ETMİYORUZ

"Rum kesiminin muhatapları Kıbrıs Türkleridir"

"Kıbrıs Türklerinin haklarını görmezden geliyorlar"

Bizi gözardı ederek aldıkları kararları kabul etmiyoruz

Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa, Kıbrıs halkının onayı gerekir

BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

KKTC Başbakanı Ersin Tatar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmenin detaylarını anlattı. KKTC Başbakanı Tatar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uyum içerisinde çalışmanın önemini görüştük" dedi.

"KKTC'nin gelişmesi için çalışmalar yürütüyoruz"

Ayrıntılar geliyor...

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