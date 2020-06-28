KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın konuşmasından satır başları:
AB'DEN TEPKİ ÇEKEN TEKLİFİNE SERT TEPKİ: KABUL ETMİYORUZ
"Rum kesiminin muhatapları Kıbrıs Türkleridir"
"Kıbrıs Türklerinin haklarını görmezden geliyorlar"
Bizi gözardı ederek aldıkları kararları kabul etmiyoruz
Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa, Kıbrıs halkının onayı gerekir
BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMENİN DETAYLARI
KKTC Başbakanı Ersin Tatar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmenin detaylarını anlattı. KKTC Başbakanı Tatar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uyum içerisinde çalışmanın önemini görüştük" dedi.
"KKTC'nin gelişmesi için çalışmalar yürütüyoruz"
Ayrıntılar geliyor...