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Güncel

KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Kapalı Maraş'ın sahil ve kıyı bölümü perşembe günü açılacak

KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Kapalı Maraş'ın sahil ve kıyı bölümü perşembe günü açılacak

06 Ekim 2020 Salı 17:07 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 17:07
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