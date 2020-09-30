KKTC Başbakanı Tatar: KKTC'ye Türkiye'den su taşıyan boru hattında önümüzdeki hafta son aşama tamamlanacak

AA 30 Eylül 2020 Çarşamba 09:05 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 09:05

Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle KKTC'de yüz yüze eğitime ara verildiğini belirterek, ülkesinin salgına karşı yürüttüğü başarılı mücadelenin ardından yeniden eğitimin başladığını ifade etti.

KKTC ekonomisinin büyük oranda turizme bağlı olduğunu aktaran Tatar, "Şimdi eğitim yılı tekrar başlamak üzere. Dolayısıyla Türkiye'den öğrencilerimizin geri KKTC üniversitelerine eğitime dönmelerini yürekten diliyorum. Ekonominin lokomotifi turizmdir ancak yüksek öğretimdeki öğrencilerin ekonomik hayata katkıları turizm kadar önemlidir." diye konuştu.

Türkiye'nin katkılarıyla Lefkoşa'da inşa edilen acil durum hastanesine de değinen Tatar, inşaatın yüzde 45'inin bir ayda tamamlandığını belirterek, "100 odalı, 24 yoğun bakım odası bulunan ve 6 ameliyathanesi, içinde tam donanımlı anjiyo cihazı, tomografi cihazı olan son teknolojiyle donatılacak bir hastanemiz KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya kazandırılmış olacak." dedi.

Tatar, mayıs ayında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü kapsamında Türkiye'nin sağlayacağı 2,3 milyar liralık paketin 750 milyonluk kısmının kullanıldığını, bugünkü görüşmenin ardından 117 milyonluk kısmının ise yarın KKTC'nin kullanımına alınacağını da belirtti.

- "ANAMUR SUYU HAFTAYA KKTC'DE"

Tatar, 2015 yılında devreye giren ve Anamur'dan KKTC'ye su taşıyan boru hattında 2020 başında meydana gelen soruna ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Projenin kendisinin KKTC Maliye Bakanı olduğu dönemde gündeme geldiğini belirten Tatar, "Anamur'un tepelerinden Anadolu suyu Akdeniz'e boşalıyordu. Bu projenin gerçekleşmesiyle Kıbrıs'ın su sorunu çözülecek, Kıbrıs'a bir umut ve motivasyon olacaktı." dedi.

Boru hattının 5 yılda tamamlandığını, 2015'ten itibaren de su taşımaya başladığını ifade eden Tatar, şunları kaydetti:

"Ocak 2020'de şiddetli dalgalar nedeniyle Anamur'a yakın bir bölgede boruların zarar gördüğünü öğrendik. Olumsuz hava şartları yüzünden tamir gecikmişti ama yine de orada çalışanlara yürekten teşekkür ediyorum, Çünkü 2 hafta kadar önce orayı ziyaret ettik. 6 gemi orada ve bu işin ne kadar zor olduğunu gördük. Bu suyun değerini çok iyi biliyoruz ve özlemle bekliyoruz. Bu akşam da öğreniyoruz ki olumsuz hava şartlarına rağmen inşallah önümüzdeki hafta son aşama tamamlanacak ve su akmaya başlayacak."

- "KIBRIS'TA EGEMEN EŞİTLİK TEMELİNDE BİR ANLAŞMADAN YANAYIZ"

Tatar, Doğu Akdeniz'de yaşananlara da değinerek, KKTC'nin burada bir statü kazanarak, konunun taraflarından biri haline geldiğini ve bunun gurur vesilesi olduğunu söyledi.

Kıbrıs adasında yıllardır bir egemenlik kavgası verildiğini ifade eden Tatar, şunları söyledi:

"Doğu Akdeniz'deki gelişmelere bağlı olarak bizler artık Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde bir anlaşmadan yana olduğumuzu ifade ediyoruz. Geçmişte hep federal temelde bir anlaşma için siyasi eşitlik anlamında bir müzakere süreci yürütüldü. Artık federal temelde anlaşma pek umut vermiyor çünkü bu tip bir anlaşmanın içeriğine baktığınızda Rumlarla ortaklık, bu ortaklık içinde sorunlar, Kıbrıs Türk halkının mağdur olması ve birtakım tehlikeli süreçler gözüküyor. Artık biz Doğu Akdeniz'deki gelişmelere bağlı olarak yeni kurguda egemen eşitlik temelinde kendi devletimize sahip çıkmak, onu yaşatmak ve Türkiye'yle ilişkilerimizi aynı şekilde sürdürmek istiyoruz."

Tatar, Türkiye'nin garantörlük haklarından vazgeçmeyeceğini ilan etmesinin KKTC'yi rahatlattığını sözlerine ekledi.