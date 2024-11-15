KKTC Başbakanı Üstel: ABD ve İngiliz askerlerine ev sahipliği yapan GKRY barut fıçısına döndü

Başbakan Üstel, KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Lefkoşa'da bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

KKTC'ye yönelik ambargolara rağmen ülkenin geliştiğini ve güçlendiğini vurgulayan Üstel, "Ada'nın gerçeklerini yok sayan, çeşitliliğimizi kabul etmeyen 50 yıl öncenin parametreleri ile bugünün sorununa sözde çözüm arayanlar, hala taleplerini masada tutmaya ve bizi de o masalara esir etme gayretlerine devam etmektedir. Ancak o süreçler artık bitmiştir." dedi.

Üstel, GKRY liderliğinin, KKTC'nin ekonomisi ve gelişmesini engellemek üzere her türlü baskıyı yaptığını hatırlatarak, uygulamaya koydukları reform ve programlar ile kalkınma hamlelerini sürdürdüklerini kaydetti.

Son dönemde GKRY'de bulunan yabancı askeri varlığın arttığına işaret eden Üstel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"GKRY, ABD ve İngiliz askerlerine ev sahipliği ederek barut fıçısına dönmüştür. İngiliz'in uçak gemileri, İngiliz'in harp gemileri, İngiliz'in askerleri ve Amerika'nın uçak gemileri, Amerika'nın savaş uçakları ve Amerikan askerleri pervasız bir şekilde kol geziyor. İsrail'in Filistin'e saldırıları bir seneyi aşkın süredir bütün şiddetiyle devam ediyor ve yalnızca Filistin'de kalmayıp (Lübnan'ın başkenti) Beyrut'a da sıçradı. Bu savaş bütün şiddetiyle devam ederken dünya ne yapıyor, oturup seyrediyor. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle, orada soykırıma uğrayan ve her ihtiyacını karşılamak için çırpınan bir tek ülkemiz anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti var ama ne Avrupa Birliği ne Güvenlik Konseyi ne de Birleşmiş Milletler kılını kıpırdatıyor ve Güney Rum kesimi de buna çanak tutuyor."

TDT'YE TAM ÜYELİK İSTEDİ

KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümünün, Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesinin simgesi olduğunu ifade eden Üstel, Türkiye Cumhuriyeti'nin girişimleri sayesinde Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) gözlemci üye olduklarını hatırlatarak, "Beklentimiz tam üyeliktir. İnanıyorum ki bu süreçte çok yakın bir gelecekte bu da gerçekleşecektir." diye konuştu.

Üstel,Türkiye ile siyasi, kültürel, sosyal ve ekonomik ilişkilerin tarihin en yüksek seviyesinde olduğunu da belirterek, TDT üyesi diğer devletler ile de benzer ilişkiler kurmak istediklerini söyledi.

"KKTC'NİN ELEKTRİK SORUNU ÇÖZÜLECEK"

KKTC ile Türkiye arasında kurulacak ve çift yönlü enerji taşınmasına imkan verecek, kabloyla elektrik projesine ilişkin çalışmaların devam ettiğini aktaran Üstel, bu projenin hayata geçirilmesiyle birlikte KKTC'nin en önemli sorunlarından birinin daha çözüme kavuşturulacağını dile getirdi.



"KKTC'nin elektrik sorunu çözülecek." diyen Üstel, Anadolu'dan gelen su gibi, elektriğin de Kıbrıs'a ulaşması ile birlikte ülkedeki enerji sorununun tarihe karışacağını bildirdi.