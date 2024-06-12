İSTANBUL 35°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Haziran 2024 Çarşamba / 6 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3779
  • EURO
    34,8283
  • ALTIN
    2407.72
  • BIST100
    10104.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • KKTC Başbakanı Üstel: Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyoruz
Güncel

KKTC Başbakanı Üstel: Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyoruz

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da yıkılan Grand İsias Oteli'nde hayatını kaybedenlere ilişkin mahkeme sürecini takip ettiklerini belirterek, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyoruz. Adaletin en iyi şekilde tecelli edeceğinin inancını taşıyoruz.' dedi.

AA12 Haziran 2024 Çarşamba 10:24 - Güncelleme:
KKTC Başbakanı Üstel: Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyoruz
ABONE OL

Beraberindeki heyetle Grand İsias Oteli davasının üçüncü duruşması için kente gelen Üstel, Adıyaman Adliyesi önünde gazetecilere, Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinde yaşamını yitirenlere rahmet diledi.

KTTC'nin depremde sporcularını kaybettiğini hatırlatan Üstel, "Acımız çok büyük. Bugün Adıyaman'da KKTC'nin hükümeti, muhalefet parti başkanı, milletvekilleri, barolar birliği başkanı, kurum ve kuruluş temsilcileri ve evlatlarımızın anneleri, babaları Adıyaman'dadır. Adıyaman'da adalet arıyoruz. Çünkü bizim acımız büyüktür, bu acımız dinmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Üstel, şöyle devam etti:

"Acımız devam ederken oteli inşa edenlerin gerekli cezaları almaları için ve en azından Türkiye adaleti yerine gelene kadar biz devlet olarak davanın takipcisi olacağız. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyoruz. Adaletin en iyi şekilde tecelli edeceğinin inancını taşıyoruz. Beklentimiz bugün üçüncü raporun düzenlenmesi ve bu raporun ışığında durumun yorumlanması ve otel sahiplerinin hepimizin, bizim devlet olarak arzuladığımız olası kasıttan yargılanması için bu davayı sonuna kadar savunacağız. KKTC olarak bir bütün olarak takipçisi olacağız."

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya da sorumluların cezalandırılmasını arzuladıklarını dile getirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, KKTC'den sporcuların da aralarında yer aldığı 72 kişinin yaşamını yitirdiği Grand İsias Oteli'ne ilişkin 5'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması 3 Ocak'ta, ikinci duruşması ise 26 Nisan'da yapılmıştı. Tutuklu sanıklardan 2'si, 3. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan tutukluluk incelemesi sonucunda adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.