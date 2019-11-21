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KKTC bayrağı yakılmıştı… Açıklama günler sonra geldi

Kıbrıs Rum Polis Genel Müdürü Kipros Mihalidis, Güney Kıbrıs'ta yakılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağı ile ilgili araştırma yapılması talimatı verdiğini açıkladı. Rum polis müdürü Mihailidis, “Yaşanlar ciddi bir olay“ dedi.

  • DHA
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Güney Kıbrıs'ta Türklere karşı ırkçı saldırılarıyla bilinen ELAM örgütü, 15 Kasım'da KKTC bayrağı yakmıştı. Türkiye ve KKTC, bayrak yakma olayına sert tepki göstermişti. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs'tan yaşananlarla ilgili açıklama gelmemesini, 'hayra alemet değil' diye değerlendirmişti.
 
6 GÜN SONRA AÇIKLAMA
 
Olayın üzerinden 6 gün geçtikten sonra Rum Polis Genel Müdürü Kipros Mihailidis'ten açıklama geldi. Lefkoşa’daki Rum Polis Müdürlüğü’nü ziyarete giden Mihailidis, KKTC bayrağının yakılması olayının araştırılması talimatını verdiğini söyledi. Mihailidis, “Olay ciddi bir olay. Titizlikle araştırılacak. Araştırmanın sonucu göreceğiz” dedi.

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