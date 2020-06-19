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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Tatar'ın sunduğu yeni kabine listesini veto etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Başbakan Ersin Tatar'ın bugün sunduğu kabine değişikliği listesini veto ettiği öğrenildi.

AA19 Haziran 2020 Cuma 15:06 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 15:06
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Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Başbakan Tatar, Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Halkın Partisi (HP) koalisyonunda yer alan iki bakanın isimlerinin değiştiği yeni listeyi Cumhurbaşkanı Akıncı'ya sundu.

Akıncı, önerilen yeni bakan isimleri arasında, dokunulmazlığı kaldırılan UBP Güzelyurt Milletvekili Aytaç Çaluda'nın hukuki durumuyla ilgili Başsavcı Sarper Altıncık'tan görüş aldıktan sonra yeni kabineyi onaylamama kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı bu kararını Başbakan Tatar'a iletti.

Çaluda'nın dokunulmazlığı 2018 Ekim'de Cumhuriyet Meclisi kararıyla kaldırılmıştı.

- DETAYLI AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhuriyeti Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin başkan ve temsilcileriyle saat 16.00'da 11 Ekim'de yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihinin erkene alınmasıyla ilgili görüşecek.

Görüşme sonrası liderlerin kabine değişikliğiyle ilgili açıklama yapmaları bekleniyor.

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