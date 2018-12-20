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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Yapılan albümleri, 1963’ün 55. yıl dönümünde Şehit Rıfat’ın şahsında tüm şehitlerimize armağan ediyoruz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı, şehitler anısına 1963 öncesi Kıbrıslı Türk müzik sanatçılarının icra ettikleri eserlerden oluşan iki albüm hazırlattı.

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Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, albümlerde, Kıbrıslı şehit solist Erdoğan Rıfat’ın da içinde bulunduğu Abdülazim Aziz Topluluğu’nun seslendirdiği Türk Sanat Müziği eserleri yer alıyor.
 
55 yıldır kayıp olan ve bugünün teknolojisi ile yenilenen albümler, orijinalliği bozulmadan temizlenerek düzenlendi.
 
"Albümü tüm şehitlerimize armağan ediyoruz"
 
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hazırlanan albümle Kıbrıs kültür mirasına sahip çıktıklarını söyledi.
 
Akıncı, albüm ile dönemin erkek solisti şehit Erdoğan Rıfat’ın aziz hatırasını yad ettiklerini belirtti.
 
Erdoğan Rıfat'ın güzel sesi ile de tanınan değerli bir insan olduğunu belirten Akıncı, "Yapılan albümleri, 1963’ün 55. yıl dönümünde şehit Erdoğan Rıfat’ın şahsında tüm şehitlerimize armağan ediyoruz. Ruhları şad olsun." değerlendirmesinde bulundu.
 
İlk albüm Nevin Rıfat’a takdim edilecek
 
Hazırlanan ilk albüm Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından şehit Erdoğan Rıfat’ın eşi Nevin Rıfat'a takdim edilecek.
 
Kıbrıs'ta 1963’te başlayan olaylar Abdülazim Aziz Topluluğu’nun en önemli solistlerinden Erdoğan Rıfat’ın 24 Aralık 1963’te Rumların Kumsal bölgesine yaptıkları baskın sırasında şehit düşmesi ve sonraki gelişmeler topluluğun dağılmasına neden olmuştu.
 
Kumsal Baskını
 
Rumlar, 24 Aralık 1963 tarihinde, o dönem Türk alayının tabibi Binbaşı Nihat İlhan'ın Lefkoşa’daki Kumsal bölgesindeki evine baskın düzenleyerek üç çocuğuyla birlikte eşi ve toplam 13 kişiyi katletmişti. Erdoğan Rıfat’ta 13 kişinin katledildiği Binbaşı Nihat İlhan'ın evini korurken şehit edilmişti.

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