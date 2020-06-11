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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın görev süresiyle ilgili dava ertelendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Anayasa Mahkemesi, Yeniden Doğuş Partisinin (YDP), Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın görev süresiyle ilgili açtığı davayı erteledi.

AA11 Haziran 2020 Perşembe 15:40 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 15:43
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Mahkeme, YDP'nin Cumhurbaşkanı Akıncı'nın 11 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar görevde kalmasının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle açtığı davayı görüştü.

Mahkeme, davayı ertelendi.

Davayla ilgili kararın daha sonra açıklanacağı duyuruldu.

Davaya katılan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, karar sonrası yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesinin kendilerini haklı bulacağına inandığını söyledi.

Arıklı, anayasaya göre cumhurbaşkanı vekilinin göreve devam etmesi ve 45 gün içinde seçimlerin yapılması gerektiğini savundu.

- Ne olmuştu?

KKTC Cumhuriyet Meclisi, 26 Nisan'da yapılacağı duyurulan Cumhurbaşkanlığı seçimini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 11 Ekim'e ertelemişti.

Buna göre, yeni cumhurbaşkanı seçilinceye kadar Akıncı'nın görevine devam etmesi kararlaştırılmıştı.

YDP, 27 Nisan'da Anayasa Mahkemesine başvurarak, karara itiraz etmişti.

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın görev süresinin uzatılmasının iptal edilmesini isteyen YDP, Akıncı'nın yerine cumhurbaşkanı vekilinin göreve devam etmesini ve 45 gün içinde seçim yapılmasını istiyor.

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