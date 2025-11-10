İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Kasım 2025 Pazartesi / 20 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2326
  • EURO
    48,8808
  • ALTIN
    5569.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Türkiye'ye geliyor

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle ilk yurt dışı ziyaretini 13 Kasım'da Türkiye'ye gerçekleştirecek.

AA10 Kasım 2025 Pazartesi 16:06 - Güncelleme:
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Türkiye'ye geliyor
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 13 Kasım 2025'te Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, ilk yurt dışı ziyaretini 13 Kasım 2025 tarihinde ülkemize gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Kıbrıs meselesine ilişkin güncel gelişmeler değerlendirilecek olup, Türkiye-KKTC ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacaktır."

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Türkiye ziyareti
  • erhürman

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.