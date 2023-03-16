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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Direnişimizde Türkiye Cumhuriyeti hep yanımızda oldu

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 'Biz Kıbrıs Türkleri çok mücadele verdik. İngiliz sömürge döneminde bizleri azınlık haline getirmeye çalıştılar. Direnişimizde Türkiye Cumhuriyeti hep yanımızda oldu.' dedi.

16 Mart 2023 Perşembe 14:52 - Güncelleme:
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Direnişimizde Türkiye Cumhuriyeti hep yanımızda oldu
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'nde konuştu.

Tatar, "Biz Kıbrıs Türkleri çok mücadele verdik. İngiliz sömürge döneminde bizleri azınlık haline getirmeye çalıştılar. Direnişimizde Türkiye Cumhuriyeti hep yanımızda oldu. Rum yönetiminin halkıma uyguladığı insanlık dışı izolasyon, artarak devam etmektedir. Berrak Anadolu suyu Kuzey Kıbrıs ile buluştu. Buradan Sayın Erdoğan'a tekrar teşekkür ediyorum." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Türk dünyasının, Doğu Akdeniz'deki serhat bekçileri olmaya, (Türk Devletleri Teşkilatı'yla) sizlerin de desteğiyle dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

  • KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
  • Ersin Tatar
  • Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi

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