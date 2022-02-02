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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

2 Şubat 2022 Çarşamba 11:13 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 11:13
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