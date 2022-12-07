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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, GKRY Lideri Anastasiadis ile bir araya geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletlerin (BM) düzenlediği resepsiyonda bir araya geldi.

AA7 Aralık 2022 Çarşamba 23:43 - Güncelleme:
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, GKRY Lideri Anastasiadis ile bir araya geldi
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KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart'ın ev sahipliğinde Yeşil Hat üzerindeki ara bölgede bulunan Ledra Palace Otel'de verilen yıl sonu resepsiyonuna Tatar ve Anastasiadis katılarak sosyal içerikli bir görüşme yaptı.

Resepsiyona ayrıca, Cumhurbaşkanı Tatar'ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun ile Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi Menelaos Menelaou ve kendilerine eşlik eden müzakere heyeti üyeleri, teknik komite eş başkanlarının yanı sıra diplomatlar, BM yetkilileri ve iki taraftan bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı.

Resepsiyonun açılış konuşmasını yapan Stewart, katılımlarından dolayı iki lidere, liderlerin özel temsilcilerine, müzakerecilere ve teknik heyet üyelerine teşekkür etti.

BM kaynaklarından alınan bilgilere göre de Tatar ve Anastasiadis resepsiyonda 10 dakikadan fazla süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Tatar ve Anastasiadis, görüşme sonrası el sıkışarak Stewart ile gazetecilere poz verdi.

  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  • KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
  • GKRY Lideri Nikos Anastasiadis

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