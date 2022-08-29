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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar talimat verdi: İddialar araştırılacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta konuşlu Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'ne mensup iki personelin KKTC'de bir plajda taşkınlık yaptıklarına ilişkin iddianın araştırılması talimatını verdi.

AA29 Ağustos 2022 Pazartesi 09:41 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne mensup iki personelin, Gazimağusa Glapsides Plajı'nda hasara ve taşkınlığa sebebiyet verdiği iddialarının medyada yer bulmasının ardından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konunun ivedilikle araştırılması talimatı vermiştir." ifadesi yer aldı.

Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun'un, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart ile görüştüğü kaydedilen açıklamada, söz konusu olayın KKTC makamlarıyla iş birliği içerisinde, ciddiyetle ve hızlıca araştırılmasının talep edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Colin Stewart, Özel Temsilci Ergün Olgun'a, yaşanan olayın ciddiyetinin farkında olduğunu, BM Askeri Polisi'nin Polis Genel Müdürlüğümüzle iş birliği içerisinde gerekli çalışmaları yapmaya hazır olduklarını ifade etmiştir. Cumhurbaşkanı'mız Ersin Tatar, yaşanan olayla ilgili, KKTC makamlarıyla istişare edilerek gerçekleştirilecek tarafsız bir araştırma sonucunda konunun gereğinin yapılmasının takipçisi olmaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

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