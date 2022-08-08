KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Tüm bunları şehitlerimize borçluyuz, ödenen bedellere borçluyuz

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde önemli bir yeri bulunan Erenköy Direnişi ve direniş sırasında şehit olanlar, Erenköy'de düzenlenen törenle anıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Tatar'ın yanı sıra, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Maliye Bakanı Alişan Şan, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, bazı milletvekilleri Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Özlem Demir, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Yenierenköy Belediye Başkan Vekili Küfi Tulga ve Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Mustafa Arıkan, askeri ve sivil yetkililer, şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Şehitlik Özel Defteri, Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Öztürk ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Topaloğlu tarafından imzalandı.

Tatar, törende yaptığı konuşmada, "Bugün Erenköy'de burada 58 yıl önce yazılan destanın yıl dönümünde hep birlikte o soylu mücadeleyi hem kutluyoruz hem anıyoruz." diye konuştu.

Erenköy Direnişi'nin Türk tarihinde Çanakkale Destanı'na eş bir şekilde yer bulduğunu kaydeden Tatar, Erenköy'de direnenlerin kahramanlıkları ve yiğitlikleriyle, Kıbrıs Türk halkının şanlı mücadele tarihinde yerini aldığını söyledi.

Tatar, Erenköy Direnişi'nin Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Rumların, Enosis'i (Ada'nın Yunanistan'a bağlanması) uygulamaları doğrultusunda Kıbrıs Türk halkının direnişe geçtiğini anlatan Tatar, Türkiye ve İngiltere'de öğrenci olan Kıbrıslı Türklerin öğrenimlerini yarıda bırakarak, Zir Kampı'nda eğitim aldıktan sonra Anamur bölgesinden sandallarla Erenköy'e çıkarak burada direnişe tarih önünde ant içtiklerini anlattı.

- "KIBRIS TÜRK HALKI YALNIZ DEĞİLDİR"

Tatar, "Bunları yapabilmek hiç kolay değildi. O zaman Kıbrıs Türk halkı 'acaba ana vatan ne zaman gelecek' diye bekliyordu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi, 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' anlayışıyla buradaki genç mücahitler ve öğrenciler direnmişlerdir." şeklinde konuştu.

8 Ağustos 1964'te Cumhuriyet döneminin ilk hava harp şehidi Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in ilk uyarı uçuşu ve Erenköy'deki direniş sayesinde Rum-Yunan saldırılarının geri püskürtüldüğünü anımsatan Tatar, burada bir destan yazıldığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

"9 Ağustos 1964'te uçakla yapılan müdahale ile artık tüm dünyaya bir mesaj veriliyordu; Kıbrıs Türk halkı yalnız değildir, yalnız bırakılmayacaktır. Çünkü ana vatan Türkiye, bu bölgedeki egemenliğimizi, hakkımızı korumakta kararlıydı. İşte burada öyle bir destan yazıldı. Bugün burada bu direnişin 58. yıl dönümünde şehitlerimizin huzurunda tüm milletimize sesleniyoruz; Kıbrıs'ta Türk varlığı ilelebet devam edecektir."

Erenköy mücadelesinden 10 yıl sonra, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile Ada'ya barış geldiğini ifade eden Tatar, eksik olan şeyin sadece bir anlaşma olduğunu, bu anlaşmanın olabilmesinin de yan yana yaşayan egemen iki eşit devletin iş birliği ve Türkiye'nin garantörlüğü ile olabileceğini vurguladı.

Tatar, "Aksi takdirde biz yolumuza devam edeceğiz, çünkü devletimiz var, Cumhuriyetimiz var. Özgürlük ve güven içerisinde yolumuza devam ediyoruz. Tüm bunları şehitlerimize borçluyuz, ödenen bedellere borçluyuz. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Erenköy'de şehit düşen insanlarımızın, gençlerimizin ailelerine de sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Törende, Tulga ve Arıkan da birer konuşma yaptı.

Tören, şehitliğin gezilmesi, şehit kabirlerine çiçek bırakılması ve dua okunmasıyla son buldu.

- ATATÜRK BÜSTÜ AÇILDI

Törenin ardından protokolün katılımıyla Mustafa Kemal Atatürk büstünün açılışı yapıldı, fotoğraf sergisi gezildi.

Erenköy Direnişi'nde yaşananlar ve o dönem Türkiye'den gelen desteği konu alan iki senaryo sergilendi, müze gezildi.