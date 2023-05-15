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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Erdoğan'a seçim tebriği

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, partisinin seçimlerde oyların çoğunluğunu sağlaması dolayısıyla tebrik etti.

IHA15 Mayıs 2023 Pazartesi 20:28 - Güncelleme:
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Erdoğan'a seçim tebriği
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Dün düzenlenen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilli Genel Seçimlerinin ardından birçok lider, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, büyük bir olgunluk ve çok yüksek katılımla gerçekleşen kritik seçimde TBMM'de çoğunluğu elde eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na tebriklerini ilettiği ifade edildi. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki ülke arasındaki iş birliği ve dayanışmanın her alanda ileri götürülmesi temennisinde bulunduğu ve sağlık, huzur ve esenlikler dilediği aktarıldı.

  • KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
  • Ersin Tatar

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