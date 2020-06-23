KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde sert tartışma

DHA 23 Haziran 2020 Salı 15:27 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 15:27

YDP Genel Başkanı Arıklı'nın kürsüde konuşan KKTC Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay'a soru sorduğu sırada, Halkın Partisi (HP) Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu bir anda "Yeter ya artık, bayılacağım" diye bağırdı. Arıklı ve muhalefet vekillerinin, muhalefet oldukları yönündeki sözleri üzerine Manavoğlu, "Eksik olsun bu sizin muhalefetiniz" dedi. Manavoğlu, "Sizin iktidarınız eksik olsun" karşılığı alınca, "Hadi be yürü git işinize" dedi.

"AĞZINI TOPLA, TERBİYESİZ"

Bir milletvekilinin, "Ağzını topla Gülşah. Sinir krizi geçirme" sözleri üzerine Manavoğlu, "Benim ağzım toplu. Ben kendindeyim" cevabını verdi. KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay'ın araya girme çabalarına rağmen, vekiller sakinleşmedi. Bunun üzerine YDP Genel Başkanı Arıklı, "Seviyeli ol" diyerek Manavoğlu'na seslendi. Manavoğlu da "Sen bana seviyeli ol diyemezsin" karşılığını verdi. Arıklı da "Kes sesini, terbiyesiz. Sen kimsin ki bana ayar veriyorsun" dedi. Meclis Başkanı Uluçay, Arıklı'dan ‘terbiyesiz’ kelimesini geri almasını rica etti. Arıklı da sözünü, "Terbiyeli" şeklinde düzeltti.