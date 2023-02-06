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KKTC deprem bölgesindeki yakınlarına ulaşmak isteyenleri Türkiye'ye ücretsiz gönderecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sebebiyle yakınlarına ulaşmak isteyenlerin Türkiye'ye gemilerle ücretsiz gönderileceğini açıkladı.

AA6 Şubat 2023 Pazartesi 19:23 - Güncelleme:
KKTC deprem bölgesindeki yakınlarına ulaşmak isteyenleri Türkiye'ye ücretsiz gönderecek
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Müsteşar Cahitoğlu, KKTC Başbakanlık Acil Durum Yönetim Komitesi toplantısının ardından açıklama yaptı.

Cahitoğlu, Türkiye'deki depremler sonrası KKTC'de yaşayan ve yakınlarına ulaşmak isteyenler için Girne ve Gazimağusa limanlarından bu akşam 4 geminin hareket edeceğini bildirdi.

Deprem bölgesinde yakınları olan ailelerin Türkiye'ye gitmek için bahsedilen limanlara giderek bu hizmetten ücretsiz yararlanabileceklerini belirten Cahitoğlu, "Türkiye'de gerçekleşen deprem felaketinde Türkiye'de yaşayan yakınlarına ulaşmak isteyen vatandaşlarımıza özel, bu akşam saat 22.00'de Gazimağusa Limanı'ndan Toros, Beşparmak ve Viya Famagusta isimli 3 gemi, Girne Limanı'ndan ise saat 22.00'de Viya Marina isimli 1 gemi hareket ederek ücretsiz olarak taşımacılık hizmeti verecektir." ifadelerini kullandı.

Cahitoğlu, gemilerin Türkiye'ye gitmek isteyenleri KKTC'den Taşucu ve Mersin limanlarına ulaştıracağını duyurdu.

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