KKTC Güvenlik Kuvvetleri Türkiye'ye desteğini esirgemiyor

GKK Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıslı Türkler tarafından sahra mutfağında pişirilen 400 kişilik yemeğin, öğle ve akşam öğünlerinde Antakya Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde GKK Sahra Hizmet Destek Ekibi tarafından depremzedelerin yanı sıra bölgede görev yapan polis, jandarma ve iş makinası operatörlerine ulaştırıldığı belirtildi.

GKK personelinin, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ve ilçe kaymakamlıkları ile koordineli olarak Antakya merkez, ilçe ve köylerinde vatandaşlara ihtiyaç duydukları kadar su, yiyecek, giyecek ve muhtelif yardım malzemelerinin ulaştırıldığı vurgulanan açıklamada, "Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Afet Yardım Görev Birliği tarafından depremin açtığı yaraların sarılmasına devam ediliyor." ifadesi kullanıldı.