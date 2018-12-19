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KKTC plakalı araçlara uluslararası taşıma yetkisi verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti plakası taşıyan araçlara uluslararası taşımalara ilişkin yetki verildi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) plakalı araçlara uluslararası taşımalara ilişkin yetki verildi.
 
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Buna göre, Türkiye'ye demir yolu, deniz yolu veya hava yoluyla gelen ve varış noktasından kara yolu taşıtlarıyla üçüncü ülkelere yapılan taşımalar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca her yıl belirlenecek kota dahilinde KKTC plakalı taşıtlara da yetki verildi. 

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