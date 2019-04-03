12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6109
  • 6,3138
  • 233.2
  • 94.545
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

KKTC polis teşkilatında 120 polisin FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, KKTC’de 2017 yılında Polis Genel Müdürlüğü (PGM) tarafından 120 polisin FETÖ/ PDY ile bağlantısı olduğu tespit edilerek haklarında dosya yapıldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) KKTC Polis teşkilatında FETÖ/PDY örgütlenmesi kapsamında üç polis memurunun Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından savunmalarını aldı.
 
KKTC Polis teşkilatında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ali.Ö ile Yılmaz Ö., Sadık E. savunmaları alındı Polis Hizmetleri Komisyonu alınan savunmalar doğrultusunda üç polis memuru için ihraç ve yargılanma yolunun açılacağı öğrenildi. 2017 yılından beri aralarında üst rütbeli polislerin de olduğu birçok polis mensubu ile ilgili soruşturma yürütülerek banka hesabı ve mal varlığı ile ilgili inceleme yapılan 120 polisin FETÖ/ PDY ile bağlantısı olduğu tespit edilerek haklarında savcılığa suç duyurusu yapıldığı öğrenildi.
 
Polis Hizmetleri Komisyonu halen aralarında üst düzey yöneticilerin de  bulunduğu 120 polis mensubu  hakkında yargılanma ve ihraç konusunda karar vereceği belirtildi.

Başkan Erdoğan, Çamlıca Cami´nde Kur´an okudu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bir ilçe için daha karar verildi! Yeniden sayılacak

Bir ilçe için daha karar verildi! Yeniden sayılacak

İşte İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilginç özellikleri

İşte İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilginç özellikleri

Ünal: İmamoğlu devam eden hukuki süreçten neden rahatsız

Ünal: İmamoğlu devam eden hukuki süreçten neden rahatsız

Suudi Arabistan devi Apple'ı geçti

Suudi Arabistan devi Apple'ı geçti

KKTC polis teşkilatında FETÖ depremi

KKTC polis teşkilatında FETÖ depremi

HDP'li Ahmet Şık tazminata mahkum edildi

HDP'li Ahmet Şık tazminata mahkum edildi

Başkan Erdoğan, tebrik için aradı: Bu zaferin mimarı sensin

Başkan Erdoğan, tebrik için aradı: Bu zaferin mimarı sensin

CHP'nin kalesini kazanan Yılmaz: 50 yıl sonra tarihe bir not düştüm

CHP'nin kalesini kazanan Yılmaz: 50 yıl sonra tarihe bir not düştüm
 

POPÜLER HABERLER

Yok böyle bir otomobil tutkusu

Yok böyle bir otomobil tutkusu

İlk kez Gümüşhane'ye geldiler

İlk kez Gümüşhane'ye geldiler

2 bin yıllık fiyat listesi açığa çıktı

2 bin yıllık fiyat listesi açığa çıktı

Gelin geldiği Mardin'de 29 yıl sonra muhtar seçildi

Gelin geldiği Mardin'de 29 yıl sonra muhtar seçildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA