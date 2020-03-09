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Güncel

KKTC polisi ile BM askerleri arasında 'sınır kapısı' gerginliği

Kıbrıs Rum kesimi Bakanlar Kurulu'nun koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kuzey ile güney arasındaki geçişleri sağlayan 4 sınır kapısının kapatılması sonrası gerginlik sürüyor. KKTC sınırında güvenlik önlemi almaya çalışan Birleşmiş Milletler (BM) askerleri ile KKTC polisi arasında arbede yaşandı.

DHA09 Mart 2020 Pazartesi 12:40 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 12:43

KKTC’de bugün, kapatılan kapılardan biri olan Lokmacı’da KKTC polisi ile BM askerleri arasında gerginlik yaşandı. BM askerleri, kapıların kapatılmasını protesto etmek amacıyla bugün yapılacak eylem öncesinde, Türk sınır kapısı önünde önlem almak istedi. Bu durum, KKTC polisinin tepkisini çekti. 

KKTC polis yetkililerinin, 'burası bizim toprağımız, yeşil hatta çekilin' uyarısına olumsuz yanıt veren BM askerleri, sınırda bulunan KKTC polisi tarafından bölgesine kadar itildi. O anlar ve yaşanan arbede Demirören Haber Ajansı (DHA) kameralarına yansıdı.

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