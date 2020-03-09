DHA 09 Mart 2020 Pazartesi 12:40 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 12:43

KKTC’de bugün, kapatılan kapılardan biri olan Lokmacı’da KKTC polisi ile BM askerleri arasında gerginlik yaşandı. BM askerleri, kapıların kapatılmasını protesto etmek amacıyla bugün yapılacak eylem öncesinde, Türk sınır kapısı önünde önlem almak istedi. Bu durum, KKTC polisinin tepkisini çekti.

KKTC polis yetkililerinin, 'burası bizim toprağımız, yeşil hatta çekilin' uyarısına olumsuz yanıt veren BM askerleri, sınırda bulunan KKTC polisi tarafından bölgesine kadar itildi. O anlar ve yaşanan arbede Demirören Haber Ajansı (DHA) kameralarına yansıdı.