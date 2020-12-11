DHA 11 Aralık 2020 Cuma 08:08 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 08:58

KKTC'de gözler Türkiye’ye gelecek koronavirüs (Covid-19) aşılarına çevrildi. KKTC’de de koronavirüsle mücadelede toplumsal bağışıklık kazandırılmak için yaklaşık 300 bin aşı gerekirken, bu miktarın Türkiye tarafından karşılanması konusunda sorun olmadığı bildirildi.

4 AYLIK BEBEK KORONAVİRÜSE YAKALANDI

KKTC'de koronavirüse yakalanan 4 aylık bebeğin ve ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu tedavilerinin ise devam ettiği öğrenildi.

Aşılama ve koronavirüs tedavisi gören bebeğin sağlık durumu hakkında Demirören Haber Ajansı’na bilgi veren Sağlık Bakanı Ali Pilli, “bebeğin ve ailesinin tedavisine devam ediliyor. Vaka aileden kaynaklıydı. Ülkemiz şu an zaten güvenli bir durumda. Günlük bir ya da iki tane yerel vakalar vardır. Bunları da kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Amacımız önümüzdeki günlerde bu vakaları da sıfırlamak” dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

KKTC’nin tek açılış kapısı Türkiye olduğunu vurgulayan Bakan Pilli konuşmasına şöyle devam etti:

"Koronavirüs döneminde ve dışında da Türkiye Cumhuriyeti’nin bize desteği hep tam olmuştur. Geçmişte olduğu gibi bugün de yardımcı olacaklardır. Biz tabii bu dönemde yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti Halkına, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yürekten teşekkür ediyorum. 11 Aralık'ta Türkiye’ye 10 milyon doz, daha sonrasında ise toplamda 50 milyon doz aşı geleceğini biliyoruz. Türkiye’ye gelen bu aşılardan biz de alacağız. Görüşmelerimize devam ediyoruz."

“TÜRKİYE BİZE GEREKLİ AŞILARI VERECEKTİR”

Türkiye'de aşılamanın 11 Aralık’ta başlayacağını belirten Bakan Pilli, “bize gelecek aşıları biz de öncelikli olarak sağlık çalışanlarına ve daha sonrasında riskli gruplara vuracağız “dedi.

Türkiye’den istediğimiz kadar gerekli miktarlarda aşı alacağımıza inanıyorum diyen Sağlık Bakanı Ali Pilli, “bir ülkede salgını kontrol altına alabilmek için en az yüzde altmış vatandaşları aşılamak gerekir. Hareketli nüfusu da hesap edersek 300 bin aşı gerekecektir. Bu noktada bize 200 ila 300 bin arasında aşı yeterli olacaktır. Anavatanımız Türkiye'den istediğimiz kadar aşağı alacağız hiç kimsenin sıkıntısı olmasın” ifadelerini kullandı.