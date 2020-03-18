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KKTC Sağlık Bakanı hastaneye kaldırıldı

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli hastaneye kaldırıldı.

İHA18 Mart 2020 Çarşamba 16:16 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 16:18
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