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KKTC sahillerine vuran cesetlerin kimlikleri araştırılıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sahillerine 8 Ocak'tan beri çeşitli aralıklarla vuran 6 cesedin kimliklerinin tespiti için çalışılıyor.

AA7 Şubat 2024 Çarşamba 15:29 - Güncelleme:
KKTC sahillerine vuran cesetlerin kimlikleri araştırılıyor
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KKTC Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, en son Dipkarpaz İncirler mevkisinde sahile vuran cesedin vücut bütünlüğünün bozulmuş olduğu ve cinsiyetinin tespit edilemediği bildirildi.

Polis bültenlerinden derlenen bilgilere göre, KKTC sahillerinde ilk ceset 8 Ocak'ta yerel saatle 13.15 (TSİ 14.15) sularında, ihbar üzerine Bafra Oteller Bölgesinde kayalıklar üzerinde bulunurken, çürümeye başlamış olan cansız bedenin bir kadına ait olduğu belirlenmişti.

Bu tarihten itibaren yaklaşık bir ay içerisinde KKTC'nin çeşitli bölgelerindeki kıyı şeridine toplamda 6 ceset vurdu.

KKTC'li polis yetkilileri, sahile vuran cesetlerin Akdeniz'de batan bir gemide boğulan Suriyeli sığınmacılara ait olduğunu değerlendiriyor.

Sahillere vuran cesetlerin öncelikle kimliklerinin araştırıldığını belirten Kuzey Kıbrıs polis yetkilileri, olayın Antalya sahillerine vuran cesetler ile ilgisinin olup olmadığı konusunda da Türkiye ile işbirliği yaptıklarını belirttiler.

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