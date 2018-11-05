Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

KKTC ve 8 ilde düzenlenen operasyonda 4 astsubay gözaltına alındı

Balıkesir merkezli 8 il ve KKTC'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 astsubay gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında ankesörlü telefonlardan ardışık olarak aranan 49 kişi tespit edildi.

Araştırmalarda haklarında adli işlem bulunmayan, 2'si jandarma ve 11'i Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli 13 astsubayın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

İstanbul, Ankara, Kırklareli, Aydın, Denizli, Kayseri, Gaziantep, Şırnak ve KKTC'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkiye’nin ilk yerli ve milli jet motoru ilk testi başarıyla geçti

Türkiye’nin ilk yerli ve milli jet motoru ilk testi başarıyla geçti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA