KKTC ve 8 ilde düzenlenen operasyonda 4 astsubay gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında ankesörlü telefonlardan ardışık olarak aranan 49 kişi tespit edildi.

Araştırmalarda haklarında adli işlem bulunmayan, 2'si jandarma ve 11'i Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli 13 astsubayın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

İstanbul, Ankara, Kırklareli, Aydın, Denizli, Kayseri, Gaziantep, Şırnak ve KKTC'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.