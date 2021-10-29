KKTC'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlanıyor

AA 29 Ekim 2021 Cuma 11:38 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 11:38

Başkent Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, KKTC'nin İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan, siyasi partilerin başkan ve temsilcileri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra imzaladığı anıt özel defterine şunları yazdı:

"Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bizler bugün Kıbrıs'ta yüce Türk milletinin bir parçası olarak büyük bir heyecanla Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yıl dönümünü kutluyoruz. Türk bağımsızlık savaşı, tüm olumsuzluklara rağmen özveri ile ulusal bilinç ve dayanışma içerisinde nice kahramanlıklarla kazanılmıştır. Kıbrıs Türkü'nün küllenen milliyetçilik ateşi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından hemen sonra alevlenmeye başlamıştır. Kıbrıs Türk halkı, Atatürk ilke ve devrimlerini her an severek, isteyerek, benimseyerek, uygulamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, minnet ve şükranla anıyorum. Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum."

- "MANEVİ HUZURUNUZDA BULUNMAKTAN BÜYÜK ONUR VE ŞEREF DUYUYORUM"

Büyükelçi Başçeri de anıt özel defterine şunları yazdı:

"En büyük emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni, sizin bu yolda gösterdiğiniz üstün kahramanlık, azim, cesaret ve liderlik vasıflarından feyz alarak ilelebet yaşatmak tek hedefimizdir. Türk milleti olarak ülkemizin bağımsızlığı ve istikrarına yönelik her türlü saldırı ve engeli azimle aşmaya her zamankinden daha kararlıyız. Ülkemiz, geçmişte olduğu gibi bugün de uluslararası alanda, barış, kardeşlik, insanlık ve kalkınma alanlarında diğer uluslara örnek teşkil etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, dünyanın bütün coğrafyalarında olduğu gibi Doğu Akdeniz'de de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizle birlikte güçlü siyaseti ve iradesiyle var olmaya devam edecektir."

Ülke genelinde 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı kutlamaları gün boyu devam edecek.