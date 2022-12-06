KKTC'de arabasıyla bariyeri kırarak sınırı geçen Rum tutuklandı

KKTC Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, GKRY vatandaşı A.N'nin dün saat 14.15 sıralarında polisin tüm uyarılarına rağmen Ledra Palace Sınır Kapısı'ndan aracıyla geçerken bariyerlere hasar verdiği belirtildi.

Açıklamada, KKTC'ye kanunuz giriş yapan A.N'nin mahkemeye çıkarıldığı kaydedildi.

Mahkemede A.N'nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği aktarılan açıklamada, Rum vatandaşı A.N'nin "sınırı kanunsuz geçmek, polisin dur ihtarına uymamak ve mala zarar vermek" suçlarından yargılanacağı bildirildi.

Lefkoşa'da bulunan Ledra Palace Sınır Kapısı, iki taraf için de sadece diplomatik geçişlerde kullanılıyor.