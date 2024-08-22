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KKTC'de araç devrildi: 1 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Güzelyurt kentinde askeri aracın otomobille çarpışmasının ardından devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı.

AA22 Ağustos 2024 Perşembe 10:55 - Güncelleme:
KKTC'de araç devrildi: 1 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı
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KKTC Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre, Güzelyurt-Akçay ana yolu üzerinde saat 09.00'da kaza meydana geldi.

Akçay'dan Güzelyurt istikametine seyir halinde olan askeri araç, aynı yönde seyreden otomobile çarptıktan sonra yolun dışına çıkarak devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre askeri aracın sürücüsünün de aralarında bulunduğu 12 asker yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KKTC Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, trafik kazasında yaralanan askerlerden 1'inin, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bilgisi paylaşıldı.

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