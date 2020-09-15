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Güncel

KKTC'de bir günde 21 koronavirüs vakası tespit edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 21 Kovid-19 vakasının görüldüğü ve toplam vaka sayısının 628'e yükseldiği açıklandı.

AA15 Eylül 2020 Salı 21:08 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 21:08
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 2 bin 2 test yapıldığını, 21 pozitif vakaya rastlandığını ve tedavileri tamamlanan 8 hastanın taburcu edildiğini açıkladı.

Pozitif vakalardan 12'sinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını belirten Ali Pilli, 9 vakanın ise yerel olduğunu, bunların temaslı takibinin yapıldığını ifade etti.

Bakan Pilli, 281 hastanın tedavisinin sürdüğünü ve yoğun bakımda yatan 1 hasta olduğunu kaydetti.

İlk Kovid-19 vakasının 10 Mart'ta görüldüğü KKTC'de 4 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

- RUM KESİMİNDE VAKA SAYISI 1540'A YÜKSELDİ

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde (GKRY) son 24 saatte 3 bin 157 Kovid-19 testi yapılırken, 6 pozitif vakaya rastlandı.

Rum basınında yer alan habere göre, GKRY'de toplam vaka sayısı 1540'a yükseldi.

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