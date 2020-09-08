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KKTC'de bir günde 38 koronavirüs vakası tespit edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son 24 saatte 38 Kovid-19 vakası tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 475'e yükseldiğini belirtti.

AA08 Eylül 2020 Salı 21:23 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 21:23
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Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte bin 561 test yapıldığını, 38 pozitif vakaya rastlandığını ve 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 2 kişinin ise deniz yolu ile KKTC'ye geldiğini belirten Pilli, 19 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduklarını ve gözetim altında olduklarını ifade etti.

Pilli, 15 vakanın ise yerel olduğunu ve bunların temaslı takibinin yapıldığını kaydetti.

Bakan Pilli, 185 hastanın tedavisinin sürdüğünü ve yoğun bakımda yatan hastanın olmadığını belirtti.

İlk Kovid-19 vakasının 10 Mart'ta görüldüğü KKTC'de, 4 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

- RUM KESİMİNDE VAKA SAYISI 1511 OLDU

Güney Kıbrıs Rum yönetiminde (GKRY), son 24 saatte gerçekleştirilen 2 bin 797 test sonucunda 1 pozitif Kovid-19 vakası tespit edildi.

Rum basınında yer alan habere göre, GKRY'deki toplam vaka sayısı bin 511'e ulaştı.

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